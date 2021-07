Il Napoli ripensa a Sepe come vice Meret: l'ex azzurro è prezioso per un motivo

Il Napoli ripensa a Gigi Sepe come vice Meret. In caso di partenza di David Ospina può tornare in auge il portiere del Parma. Sepe infatti sarebbe prezioso anche in chiave liste, essendo un prodotto del settore giovanile azzurro. A riportare su Twitter l'indiscrezione di mercato, è il giornalista Nicolò Schira.

