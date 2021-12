Il Napoli segue Kurzawa per la fascia sinistra, ma c'è l'ostacolo Sarri: Lazio interessata

Layvin Kurzawa, terzino sinistro francese classe 1992 in uscita dal PSG, avrebbe molto mercato in Serie A: seguito dalla Juventus e dal Napoli, il giocatore, stando a quanto riportato da "Il Messaggero", sarebbe anche un obiettivo di mercato della Lazio. Il club capitolino potrebbe inserirsi nella corsa per l'acquisto del terzino dopo aver operato qualche cessione, come, ad esempio, quelle di Jony e Vavro.