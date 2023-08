Il Napoli si cautela: contatti con l'agente di David se parte Osimhen

Nonostante De Laurentiis abbia alzato un muro per Osimhen, il Napoli deve anche guardarsi intorno

© foto di PhotoViews

Nonostante De Laurentiis abbia alzato un muro per Osimhen, il Napoli deve anche guardarsi intorno e per questo motivo, come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, ci sono stati dei contatti con l’agente di Jonathan David, l’attaccante del Lille. Ha sondato il terreno, richiesto informazioni, nulla di più perché il club azzurro finora ha detto “no” in maniera ferma alle proposte dell’Al Hilal.