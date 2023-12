Il Napoli si inserisce nella corsa a Cherki: concorrenza della Juve e di due big inglesi

Oltre alla Juventus, viene spiegato, c'è anche un'altra italiana sulle sue tracce, ovvero il Napoli.

Nelle scorse settimane per l'attacco della Juventus del futuro è circolato il nome di Rayan Cherki, trequartista o esterno di proprietà dell'Olympique Lione. I bianconeri hanno preso informazioni sulla sua situazione, visto anche il contratto in scadenza a giugno 2025 che potrebbe facilitarne l'addio già nel mercato di gennaio.

Nonostante una situazione di classifica ancora complicata in Ligue 1, infatti, secondo Sport il club transalpino è pronto ad ascoltare offerte per il suo cartellino, a patto che vengano messi sul piatto almeno 20 milioni di euro. Oltre alla Juventus, viene spiegato, c'è anche un'altra italiana sulle sue tracce, ovvero il Napoli. Insieme alle due di Serie A ci sarebbero poi due big di Premier League come Tottenham e Manchester United.