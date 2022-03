Il Napoli sta pensando all'esterno più forte del campionato?

Osimhen segna e fa vincere, ma il Napoli ha un problema che si chiamano esterni offensivi. Insigne e Politano hanno segnato appena tre gol su azione

Osimhen segna e fa vincere, ma il Napoli ha un problema che si chiamano esterni offensivi. Insigne e Politano hanno segnato appena tre gol su azione e col capitano a Toronto la prossima stagione servirà comunque qualche colpo. C'è un giocatore che piace da sempre e si chiama Domenico Berardi. Il numero 25 del Sassuolo ha segnato 14 gol con 14 assist in campionato, è un giocatore devastante, da anni uno dei migliori, campione d'Europa con l'Italia, sarebbe il colpo perfetto (anche se gioca a destra) per dare ulteriore sostegno a Osimhen. Il Napoli ci pensa, come il Milan, per la prossima estate.