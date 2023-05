Il Napoli sugli orientali ma non solo: occhi anche in MLS, tutti i profili seguiti

Occhi puntati su In-beom Hwang, centrocampista dell'Olympiacos, ma anche su Lee Kang-in, trequartista del Maiorca.

TuttoNapoli.net

© foto di Dimitri Conti

Il Napoli guarda ai paesi orientali. Secondo quanto riportato da Il Mattino infatti, la società partenopea ha intenzione di continuare con la filosofia che ha permesso al club di De Laurentiis di vincere lo scudetto in questa stagione. Occhi puntati su In-beom Hwang, centrocampista dell'Olympiacos, ma anche su Lee Kang-in, trequartista del Maiorca.

Non è però solo la Corea del Sud ad essere attenzionata perché anche il Giappone è osservato in modo scrupoloso: possibili movimenti per Takefoso Kubo, esterno offensivo della Real Sociedad e Ritsu Doan, esterno del Friburgo. Per chiudere, gli scout partenopei sono attivi anche in America e stanno monitorando Caleb Wiley, terzino sinistro dell'Atlanta United, e Cade Cowell, che gioca a San Jose.