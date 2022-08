Il Napoli ufficializza Simeone: "Arriva dal Verona in prestito con opzione per il riscatto"

GIOVANILI UNDER 19, L'ITALIA SUPERA 3-0 L’ALBANIA: TRA GLI ALBANESI IN CAMPO L'AZZURRINO HYSAJ L'Italia Under 19 batte 3-0 i pari età dell'Albania nell'amichevole svoltasi questo pomeriggio nel centro tecnico di Coverciano. L'Italia Under 19 batte 3-0 i pari età dell'Albania nell'amichevole svoltasi questo pomeriggio nel centro tecnico di Coverciano. LE ALTRE DI A ROMA, PRESTO INCONTRO CON GLI ARBITRI A TRIGORIA (ANSA) - ROMA, 17 AGO - È imminente l'incontro tra la Roma e l'Aia a Trigoria. E vista la settimana lunga dei giallorossi con la partita contro la Cremonese in programma lunedì, potrebbe già arrivare entro la vigilia della seconda giornata di... (ANSA) - ROMA, 17 AGO - È imminente l'incontro tra la Roma e l'Aia a Trigoria. E vista la settimana lunga dei giallorossi con la partita contro la Cremonese in programma lunedì, potrebbe già arrivare entro la vigilia della seconda giornata di...