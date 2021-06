Il Napoli vuole liberarsi dell'ingaggio di Ospina: tre nomi per sostituirlo

Il Napoli ha scelto di affidarsi a Meret come titolare per la prossima stagione. Ospina, per questo, può partire. L'edizione odierna di Repubblica fa sapere che il Napoli sta cercando di liberarsi del suo ingaggio. Tre nomi per sostituirlo: Sepe, che è un ex, ma anche Mirante oppure Consigli del Sassuolo.