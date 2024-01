Il Napoli vuole un altro centrocampista dopo Traoré: è corsa a due

Nella giornata di ieri il Napoli ha ufficializzato l'arrivo di Hamed Junior Traoré, ex Sassuolo, in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth.

Nella giornata di ieri il Napoli ha ufficializzato l'arrivo di Hamed Junior Traoré, ex Sassuolo, in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth. Ma il centrocampista classe 2000 non sarà l'unico colpo in mediana in questa finestra di mercato invernale.

Stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la società partenopea sceglierà tra Antonin Barak della Fiorentina e Orel Mangala del Nottingham Forest per regalare a Walter Mazzarri un altro profilo in un reparto che attualmente è molto corto.