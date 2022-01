Il Newcastle non si ferma: altri 30 mln per Ekitike del Reims

Dopo Trippier, Wood e Bruno Guimaraes il Newcastle prova a calare il poker prima della chiusura del mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sports i Magpies hanno formulato un'offerta dal Reims per Hugo Ekitike. Proposta che si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro e che è stata accettata dal club francese. 19 anni, l'attaccante ha già segnato 8 reti in 18 partite in Ligue 1 in questa stagione.