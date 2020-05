Il Nizza molla Ounas, i tifosi si dividono: "25 mln sono troppi, ma era il più forte in rosa"

Il Nizza, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, ha chiarito che non eserciterà l'opzione di acquisto (25 mln) per il giocatore Adam Ounas, mandato in prestito dal Napoli al club francese. I tifosi del Nizza non hanno appreso la notizia del mancato riscatto all'unisono, ma anzi i pareri sono diversi: c'è chi si rammarica: "25 mln sono troppi ora, ma era il più forte che avevamo", e c'è chi invece era contrario al riscatto: "Troppo individualista e incostante"