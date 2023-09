Il no della Lazio per Vecino ha spinto il Galatasaray su Ndombele: il retroscena

Tanguy Ndombele e Davinson Sanchez, entrambi dal Tottenham, entrambi arrivati proprio nelle ultime ore utili per definire le liste Champions.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Colpi last minute. Il Galatasaray ha piazzato ufficialmente due affari pesanti, che vanno a confermare le ambizioni Champions del club di Erden Timur: Tanguy Ndombele e Davinson Sanchez, entrambi dal Tottenham, entrambi arrivati proprio nelle ultime ore utili per definire le liste Champions della società di Istanbul. Trattative lampo (nomi che il Gala seguiva comunque da tempo), riaccese tra necessità e virtù. Il Gala si è affidato al manager internazionale George Gardi per chiudere i colpi: l'uomo mercato italiano ha supportato la società nella definizione delle due trattative sulle quali Tuttomercatoweb ha raccolto interessanti retroscena.

Il no della Lazio per Vecino, Sanchez preferisce la Turchia

Il Gala aveva una lista di obiettivi tra i quali, nelle ultime ore, spiccava Matias Vecino. L'intesa era totale e i documenti quasi pronti ma Maurizio Sarri ha chiesto la permanenza a Claudio Lotito dell'uruguaiano e l'affare è saltato. All'improvviso. Così alle 2 di notte la società ha aperto la trattativa col Tottenham per Ndombelè definendo tutto in poche ore. Sanchez era da tempo obiettivo ma aveva offerte economicamente più importanti dal Rennes e anche dalla Premier. Il progetto del Gala lo ha convinto e gli ennesimi colpi pesanti sono andati a segno.