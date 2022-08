Il paradosso del Cholito: è fuori dai piani del Verona, ma il Napoli non può prenderlo

Vi abbiamo sempre raccontato della trattativa Petagna-Simeone come legata e vicina alla conclusione con esito positivo. Ora è cambiato tutto

© foto di www.imagephotoagency.it

Vi abbiamo sempre raccontato della trattativa Petagna-Simeone come legata e vicina alla conclusione con esito positivo. Ora è cambiato tutto dato che il Monza sta pensando a Icardi. Se Petagna resta a Napoli, non avendo altre proposte, anche il Cholito resterà bloccato. Ma c'è un paradosso. Simeone è ormai fuori dai piani del Verona che in attacco ha puntato su Djuric, Henry e Piccoli. L'argentino deve cercare una nuova squadra - su di lui c'è anche il Borussia Dortmund - ma per ora il Napoli è lontano.