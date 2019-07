Il Parma riprova a prendersi Inglese: tentativo in prestito con diritto di riscatto

Il Parma punta forte su Roberto Inglese e vuole riportarlo in maglia crociata. Il Napoli chiede 25 milioni per il cartellino, ma come spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il ds del Parma Faggiano lavora per arrivare a un accordo che prevede il prestito dell’attaccante e il diritto di riscatto. Inglese - spiega il quotidiano - ha fatto sapere che il suo desiderio, se non si trova una squadra di alto livello dove poter essere titolare, è quello di tornare in Emilia ma, avverte la rosea, “non sarà un’operazione semplice”.