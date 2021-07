Il perfetto sostituto di Insigne che avevamo dimenticato

Era un po' uscito dai radar ma resta un giocatore valido e coerente coi parametri economici e tecnici del Napoli. Jeremie Boga, il nome che ritorna, l'esterno di nuovo accostato alla società azzurra come erede potenziale di Insigne. Chiaro che la speranza dei tifosi sia quella di vedere ancora a lungo il capitano con la maglia del Napoli, ma in caso di 'strappo' l'ivoriano può essere il rinforzo perfetto. Boga, classe '97, ha un ingaggio alla portata, circa un milione, costa una ventina di milioni e ha ancora ampi margini di crescita. E' un giocatore tecnico che ama il dribbling ma che deve migliorare lo score di reti e che sicuramente non garantirà la stessa copertura tattica di Insigne. Ma si tratta di una soluzione valida che il Napoli valuta.