Il peso dei tifosi nel Galatasaray di Mertens: non gradiscono Vecino e l'affare salta!

Nella serata di ieri dalla Turchia era emersa la notizia del forte interesse del Galatasaray per Matias Vecino: un'operazione che avrebbe portato nelle casse della Lazio 3.5 milioni, mentre per il giocatore era pronto ricco contratto di due anni più un terzo al verificarsi di determinate condizioni. Stando ai media turchi, il giocatore sarebbe stato caldeggiato al club turco in particolare da Torreira, connazionale e compagno nell'Uruguay.

Fatta? I tifosi non gradiscono e l'operazione rischia di saltare

Un'operazione che sembrava molto ben avviata con l'ex Inter atteso nelle prossime ore a Istanbul per le visite mediche di rito, (e sabato il giocatore è rimasto in panchina per novanta minuti contro il Napoli, ndr) salvo poi bloccarsi improvvisamente: sempre secondo fonti turche, il malcontento dei tifosi avrebbe causato l'annullamento dell'operazione. Dopo aver trattato Guendouzi e De Paul, e avendo raggiunto la qualificazione in Champions, i tifosi si aspettavano un altro tipo di calciatore e hanno manifestato tutto il loro dissenso in particolare sui social. Una critica tale da far recedere il club turco dai propri propositi.