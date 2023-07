Il piano del Real Madrid per Mbappé: cerchiata in rosso la settimana chiave

Se Kylian Mbappé vestirà la maglia del Real Madrid già da questa stagione molto dipenderà dai prossimi giorni, dalla prima settimana di agosto.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Se Kylian Mbappé vestirà la maglia del Real Madrid già da questa stagione molto dipenderà dai prossimi giorni, dalla prima settimana di agosto. Lo riporta ESPN, che svela i piani dei madridisti, pronti a fare sul serio per il fenomeno francese, ormai ai ferri corti con il PSG ed escluso dai piani della società e della squadra di Luis Enrique.

Come riporta ESPN, KM7 ha già un accordo con il Real Madrid per firmare fino a giugno 2029 a cifre da capogiro, ma tutto dipenderà dai prossimi giorni. Il Real vorrebbe imbastire una trattativa lampo per chiudere l'accordo con il PSG e iscrivere il giocatore nella lista Liga già a metà mese, prima dell'inizio del campionato spagnolo, ma in caso di problemi, ecco che Mbappé raggiungerà Madrid tra un'estate, da svincolato.