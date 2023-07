Il piano di Milinkovic-Savic: va in Arabia ma conta di tornare in Europa fra 2-3 anni

E' stata la trattativa di questa prima parte di calciomercato. Sergej Milinkovic-Savic si appresta a salutare il nostro campionato ed approdare in Arabia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' stata la trattativa di questa prima parte di calciomercato. Sergej Milinkovic-Savic si appresta a salutare il nostro campionato ed approdare in Arabia Saudita firmando un contratto faraonico con l'Al-Hilal. La volontà del centrocampista, che non voleva restare alla Lazio, ha pesato molto mentre l'aspetto finanziario ha fatto il resto con la Juventus che è rimasta beffata.

In Europa fra 2-3 anni

Il calciatore serbo però non si sente un ex giocatore, nonostante il suo approdo nel mondo saudita lo porta lontano dai riflettori della ribalta del calcio che conta. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il giocatore conterebbe di ritornare in Europa fra 2-3 anni.