Il possibile erede di Ghoulam è già uscito allo scoperto

Il Napoli cerca da tempo un terzino a sinistra che possa sostituire Ghoulam, da tempo ai box e, dopo il grave doppio infortunio, mai realmente tornato ai suoi standard. In estate uno dei primi obiettivi era Timothy Castagne dell'Atalanta, un destro che sa giocare - e bene - anche a sinistra. Un nome mai realmente eliminato dalla lista, anche perché il belga non ha ancora rinnovato e dunque potrà partire la prossima, di estate. In attesa di sviluppi, lui ha iniziato a lanciare qualche segnale. Uscendo allo scoperto: "La Premier League è un campionato che mi attira da sempre ma se Inter o Napoli dovessero bussare alla porta..." le sue parole. Un modo esplicito per spiegare che non disdegnerebbe affatto la chiamata degli azzurri. Si tratterebbe, nel caso, di un ritorno di fiamma. Staremo a vedere...