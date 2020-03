Il prossimo sarà il mercato degli scambi: l'Inter ha una carta per arrivare ad Allan

Il mercato degli scambi. Potrebbe essere questa la chiave della prossima finestra di trattative. L'Inter potrebbe mettere in atto questa strategia per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto rivela Tuttosport, Beppe Marotta starebbe pensando ancora ad Allan con Matias Vecino che potrebbe essere una pedina di scambio per il club di De Laurentiis.