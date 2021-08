Il PSG ci ha preso gusto: è pronto a prendere anche Ronaldo e Pogba a zero

Wijnaldum, Donnarumma, Ramos e dulcis in fundo Lionel Messi sono stati i colpi dell'estate a parametro zero del PSG. Ma la prossima potrebbe essere sulla stessa lunghezza. Secondo Sky Sports UK nei piani di Al-Khelaifi ci sono altri due colpi da novanta in scadenza di contratto da portare a Parigi tra un anno: Cristiano Ronaldo e Paul Pogba. Per la stella della Juventus non dovrebbero esserci problemi perché la destinazione è gradita, mentre il centrocampista del Manchester United potrebbe preferire il Real Madrid ai francesi.