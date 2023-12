Il Psg continua a spendere cifre folli? Vuole sfidare l'Al Hilal di Neymar per un big

Il Paris Saint-Germain vuole portare una nuova stella brasiliana all'ombra della Tour Eiffel

Il Paris Saint-Germain vuole portare una nuova stella brasiliana all'ombra della Tour Eiffel. Secondo quanto riporta The Sun, i transalpini guardano a Manchester per rinforzare il reparto nevralgico del campo durante la prossima sessione di mercato. Il nome è quello di Casemiro, stella ex Real Madrid che perso luce tra le mura di Old Trafford anche a causa delle crisi di risultati e prestazioni dei Red Devils. Il 31enne, accostato con forza anche all'Al Hilal del connazionale Neymar, è in cima alla lista della spesa di Luis Enrique per portare esperienza, carisma e muscoli nella mediana del PSG.