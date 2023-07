Il PSG ha inviato una lettera a Mbappé: "Grave danno se non rinnovi, 30 giorni per decidere"

In casa del Paris Saint-Germain continua a tenere banco il caso-Mbappé, a maggior ragione dopo la decisione di non convocare il fuoriclasse

TuttoNapoli.net

In casa del Paris Saint-Germain continua a tenere banco il caso-Mbappé, a maggior ragione dopo la decisione di non convocare il fuoriclasse francese per la tournée asiatica. RMC Sport riporta oggi l'ennesimo capitolo di questa vicenda: il club parigino avrebbe inviato una lettera lo scorso 3 luglio, invitando il giocatore a un incontro con l'obiettivo di discutere del suo futuro. Un futuro che prevede "il rinnovo o la cessione".

Trenta giorni di tempo

Il club francese ha concesso a Mbappé 30 giorni per prendere una decisione definitiva. Un ultimatum posto dopo che il calciatore aveva annunciato pubblicamente di non voler prolungare il suo contratto per un'altra stagione. Il PSG si dice "rattristato e turbato": "Questa famiglia ha fatto l'impossibile per la tua carriera. Il 21 maggio 2022 sei apparso al Parc des Princes con una maglia che riportava l'anno 2025, un messaggio chiaro per tutti i nostri tifosi. Questa tua scelta causa un grave danno alla società e provoca profondo dolore".