Il Psg lavora per il dopo Neymar: brasiliano deciso a partire, pronto l'assalto a Dybala

In casa Paris Saint-Germain si lavora per il dopo Neymar. Il giocatore è sempre più lontano dal club parigino e gli esponenti del Barcellona sono a Parigi per capire quali sono le effettive richieste da parte della società francese. Nella trattativa verrà inserito anche Coutinho, come riportato da Le Parisien: i blaugrana hanno già deciso di sacrificare l'ex Inter e Liverpool per poter riportare "O'Ney" in Liga.

Ipotesi Dybala - La partenza di Neymar potrebbe interessare anche la Juventus. I parigini, in caso di cessione del brasiliano, potrebbero tentare l’assalto anche a Paulo Dybala, valutato tra i 60 e gli 80 milioni. Il tutto dipenderà dalla trattativa con il Barcellona, ma ormai il giocatore vuole assolutamente andarsene da Parigi.