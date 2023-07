Il PSG molla Osimhen? Dalla Francia - Accordo da 11mln più bonus con Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere al Paris Saint-Germain.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere al Paris Saint-Germain. Come è noto già da alcuni giorni il club parigino ha trovato l'accordo con l'attaccante e Footmercato parla delle cifre: 11 milioni di euro a stagione più bonus per il centravanti, che firmerebbe un contratto fino al 30 giugno 2028, legandosi dunque per cinque anni alla società francese, che adesso però deve trovare l'accordo con la Juventus per il trasferimento del serbo alla corte di Luis Enrique.

Attesa.

Sempre secondo quanto riportato da Footmercato, il PSG sta però aspettando a tentare l'affondo decisivo con la Juve, visto che vorrebbe far abbassare le pretese al club torinese, che al momento chiede 80 milioni di euro per Vlahovic. Il Paris Saint-Germain pensa che con il passare delle settimane la Juventus possa abbassare la richiesta e per questo sta aspettando a formulare l'offerta, anche se i bianconeri non potranno aspettare all'infinito, visto anche che dovrebbero poi prendere il sostituto, che potrebbe essere Romelu Lukaku.