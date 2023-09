Il Psv Eindhoven riaccoglie Lozano: "Bentornato a casa"

Hirving Lozano è tornato al PSV Eindhoven.

Hirving Lozano è tornato al PSV Eindhoven. Il club olandese lo ha reso noto con un comunicato e un video: "Di ritorno a casa", tramite i canali ufficiali: "II PSV ha perfezionato l'acquisto di Hirving Lozano dall'SSC Napoli. Il club e l'esterno hanno raggiunto un accordo per un contratto quinquennale. Durante il suo precedente periodo al Philips Stadion dal 2017 al 2019, il messicano è diventato il beniamino del pubblico. Hirving 'Chucky' Lozano è stato un successo sotto i riflettori olandesi. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e ha lasciato il PSV per I'SSC Napoli, che ha subito intuito il suo talento.

L'anno scorso ha disputato una stagione straordinaria nella principale città del sud Italia: Gli Azzurri hanno conquistato il primo titolo di Serie A in 33 anni.

Lozano ha segnato trenta gol e diciassette assist in 155 presenze con la maglia del Napoli. Con il ritorno dell'esterno dalla velocità devastante, il PSV dà il bentornato a un altro giocatore messicano nella propria rosa. Hirving non ha bisogno di presentazioni nei Paesi Bassi. Ha segnato diciassette gol nella stagione di Eredivisie 2017-2018, aiutando il PSV a vincere il titolo. Ha segnato 40 gol in 79 partite con il PSV e ha realizzato venti assist".