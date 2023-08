Il punto su Zanoli: veto di Garcia, ma lui ha comunicato che preferisce andare a giocare

Il Napoli sta valutando il futuro di diversi giocatori che, almeno sulla carta, non dovrebbero essere delle prime scelte in vista della prossima stagione.

Il Napoli sta valutando il futuro di diversi giocatori che, almeno sulla carta, non dovrebbero essere delle prime scelte in vista della prossima stagione. Fa parte di questa categoria Alessandro Zanoli, rientrato dopo 6 mesi in prestito alla Sampdoria durante i quali ha collezionato 23 presenze tra campionato e Coppa Italia (con 2 gol e 2 assist).

Secondo quanto riporta Il Mattino, il tecnico azzurro Rudi Garcia ha messo un veto alla sua cessione. Tuttavia, il giocatore ha comunicato che preferisce andare a giocare in prestito al Genoa - ormai da settimane sulle sue tracce - piuttosto che fare da riserva a Di Lorenzo sulla corsia di destra partenopea.