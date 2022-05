Il punto sul centrocampo: due certezze per l'anno prossimo, ma altri due possono partire

Movimenti a centrocampo in vista in casa Napoli spiega oggi Il Mattino in edicola. In casa azzurra, proprio nel reparto mediano, c'è il dubbio Fabian Ruiz

Movimenti a centrocampo in vista in casa Napoli spiega oggi Il Mattino in edicola. In casa azzurra, proprio nel reparto mediano, c'è il dubbio Fabian Ruiz che non ha rinnovato ed è in scadenza di contratto 2023. Non dovesse trovare l'accordo con il club azzurro, quest'estate potrebbe essere uno degli uomini mercato. Gli altri

Resterà Stanislav Lobotka, da valutare invece le offerte che arriveranno per Piotr Zielinski, il centrocampista polacco che ha una clausola rescissoria intorno ai 100 milioni è monitorato da Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Sarà confermato anche Frank Anguissa, da riscattare con 15 milioni nelle casse del Fulham.