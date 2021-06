Il pupillo di ADL può finire alla Fiorentina: Commisso stringe per Italiano

Vincenzo Italiano e la Fiorentina, contatti serrati con lo Spezia per arrivare ad una buona conclusione della trattativa che potrebbe portare il tecnico delle Aquile in Toscana. Tra le parti si lavora anche in queste ore e i buoni rapporti che intercorrono tra lo Spezia e la Fiorentina spingono la trattativa affinché Vincenzo Italiano diventi il nuovo tecnico viola. Sviluppi nelle prossime ore, siamo nella fase più calda della trattativa sulla quale c’è il massimo riserbo. Lavori in corso sull’asse La Spezia-Firenze, Italiano si avvicina alla Viola…