Il Real deve sfoltire la rosa: Ancelotti vuole 23 giocatori, tanti big sul mercato

Florentino Perez ha le idee chiarissime: non c'è un piano alternativo, il Real concentrerà tutti i suoi sforzi nel tentativo di ingaggiare Kylian Mbappé. Mbappé o niente, è il mantra che ripetono a Madrid dall'inizio della finestra di trasferimenti; in caso di assalto fallito, si aspetterà il 2022, quando il fuoriclasse francese sarà libero. Meno chiara è la situazione in uscita. Secondo ABC, Carlo Ancelotti non vorrebbe una rosa superiore a 23 giocatori e questo ovviamente costringe il club spagnolo a cercare una sistemazione per i tanti esuberi: Luka Jovic, Jesus Vallejo, Dani Ceballos, Alvaro Odriozola, Martin Ødegaard, Isco, Gareth Bale e, a sorpresa, Eden Hazard. La stella belga non ha convinto, bloccata dai continui problemi fisici, e ora anche la società sembra averne abbastanza. Qualora arrivasse un'offerta (anche di prestito), il Real Madrid sarebbe ben disposto ad ascoltarla: l'idea è quella di alleggerire i costi, l'ingaggio dell'ex Chelsea pesa sul bilancio.