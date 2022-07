Il Real entra in corsa per Broja: lo aveva cercato il Napoli per il dopo-Osimhen

Il talento di 20 anni ha impressionato a suon di gol durante il prestito della passata stagione al Southampton.

Il Real Madrid entra in corsa per Armando Broja. Cercato anche dal Napoli per colmare l'eventuale vuoto lasciato da Osimhen, che al momento resta però in azzurro, l'attaccante della Nazionale albanese - scrive il London Evening Standard di oggi - sarebbe finito nel mirino dei blancos per rinforzare il reparto avanzato di mister Ancelotti. Di proprietà del Chelsea, il talento di 20 anni ha impressionato a suon di gol durante il prestito della passata stagione al Southampton.