Il Real Madrid minaccia Milan e Inter: occhi su Leao e Lautaro Martinez per gennaio

Sono due in particolare i nomi che le Merengues monitoreranno con attenzione durante il Mondiale

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Real Madrid è pronto a pescare in Italia. Come riferito dall'edizione online di Sport, Ancelotti avrebbe convinto Florentino Pérez ad anticipare a gennaio l'investimento importante (programmato da tempo) su un attaccante. A pesare su questa decisione l'eccessiva dipendenza da Benzema, i cui problemi fisici ne hanno limitato l'impiego in questa prima parte di stagione. Sono due in particolare i nomi che le Merengues monitoreranno con attenzione durante il Mondiale: si tratta di Rafael Leao, che secondo il quotidiano potrebbe arrivare a un "buon prezzo" complici le difficoltà a trovare il giusto incastro con il Milan per il rinnovo, e di Lautaro Martinez.