Il Real Madrid non molla Mbappe ma servono fondi: due cessioni per reperire 100mln

Il Real Madrid non vuole rassegnarsi. Kylian Mbappe resta il sogno proibito delle Merengues

TuttoNapoli.net

Il Real Madrid non vuole rassegnarsi. Kylian Mbappe resta il sogno proibito delle Merengues, ma prima di tentare l'assalto al francese - sempre più lontano dal Paris Saint Germain - sarà necessario trovare una sistemazione per Federico Valverde e Aurelien Tchouameni.

Le richieste del Real Madrid - Al momento i Blancos, a caccia di fondi per Mbappe, chiedono 100 milioni di euro per entrambi i giocatori. Non sarà facile però piazzare entrambi sul mercato anche per via dell'ingaggio elevato: l'uruguagio inoltre andrà in scadenza nel 2027 mentre il francese è arrivato soltanto lo scorso anno dal Monaco. A riportarlo è il Sunday Express.