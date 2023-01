Il retroscena de La Stampa su Di Maria: "Avrebbe voluto lasciare la Juve dopo il mondiale"

La Stampa svela un retroscena di mercato riguardante Angel Di Maria, ala classe 1988 della Juventus.

