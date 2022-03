Il retroscena dell'agente di Cambiaso: "Giuntoli voleva prenderlo già tre anni fa"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Giovanni Bia, agente del laterale del Genoa Cambiaso:

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Giovanni Bia, agente del laterale del Genoa Cambiaso: "Atalanta-Napoli? Si può vincere, il Napoli è costituito benissimo e con tante alternative. Osimhen ha determinato tantissimo ma ci sono delle alternative valide nello sviluppo del gioco di squadra, c’è un lavoro di gruppo importante.

Cambiaso via dal Genoa? Mi auguro da giocatore del Genoa perché sarebbe passato poco tempo. Vedremo a giugno così succederà. Giuntoli l’aveva già cercato anni fa ma non riuscì a prenderlo e andò all’Empoli. Il ragazzo è attenzionato da tante squadre, ci sarà da valutare con il club cosa è meglio per tutti. Lui è a scadenza 2023, vediamo cosa succede a fine anno. La proprietà è straniera, forse hanno visioni diverse da quelle che abbiamo noi, vedremo. Ora Cambiaso vuole salvare il Genoa, tutto il resto verrà dopo”.