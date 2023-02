Il retroscena di Bargiggia: "Vi spiego perchè il Napoli non ha preso Ounahi"

Paolo Bargiggia, ai microfoni di News.Superscommesse, parla del mancato arrivo al Napoli di Ounahi, passato al Marsiglia nella sessione invernale del mercato.





"Vi racconto questo retroscena che sanno in pochi: il Napoli era andato forte su Ounahi dell’Angers. Poi però il club francese aveva cercato di scatenare un’asta in Inghilterra, arrivando a chiedere 25 milioni: queste cifre non sono state offerte da nessuno, dunque negli ultimi giorni il Napoli avrebbe potuto affondare il colpo sul centrocampista marocchino; peraltro gli azzurri avevano anche già l’accordo sulle cifre del contratto. Solamente che poi il Marsiglia si è inserito e ha proposto una clausola del 40% sulla rivendita in favore dell’Angers: il Napoli si è quindi tirato indietro mostrandosi molto oculato nella gestione dei suoi conti, anche perché se poi Ounahi avesse fatto bene e avesse raggiunto un valore magari di 30 milioni tra un anno, in caso di cessione gli azzurri avrebbero dovuto girare il 40% del ricavato al club transalpino".