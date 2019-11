Il retroscena di Giordano: "Offerte dalla Cina di 17mln per Mertens e 15 per Callejon"

Nel corso di Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8 il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano ha aggiornato la situazione relativa ai rinnovi di contratto: "17 milioni per Mertens e intorno ai 15 per Callejon: sarebbero queste le due offerte arrivate dalla Cina o le intenzioni di offerte, dato che col mercato cinese non si sa mai, ricorderete la trattativa per Hamsik che sembrava chiusa in estate e poi fu riaperta e gennaio. Per il Napoli è difficile fronteggiare questo tipo di avanzata. Significa muovere 60 milioni lordi".