Il retroscena di Mirabelli: "Provai a portare Insigne al Milan, la risposta fu un messaggio d'amore al Napoli"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, racconta un interessante retroscena di mercato legato a Lorenzo Insigne nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando ero al Milan volevo Insigne? Sì, non è una fesseria. Io avevo voglia di vedere se c'era possibilità, ne parlai con l'agente, ma ci fermammo lì. Mi disse che era molto improbabile che Lorenzo prendesse in esame altre offerte, solo se l'avessero cacciato l'avrebbe fatto. Ha sempre dato priorità al Napoli perché ama questa maglia e questi colori".