Il retroscena di Pedullà: "Albiol il preferito di Sarri, se potesse lo prenderebbe..."

Alfredo Pedullà, giornalista del Corriere dello Sport, parla del mercato azzurro in un video: "Albiol era il preferito di Sarri. Ha sempre pensato che senza Albiol non ci sarebbe stato Koulibaly. Se Sarri potesse, lo prenderebbe. Conosce talmente bene i movimenti che per lui è il Professore della difesa. Il Napoli deve sostituirlo: Manolas piace, ha una clausola e un ingaggio importante, ci sono altri profili".