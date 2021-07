Il 'rimpianto' di mercato che ora non interessa più

Qualche anno fa il Napoli di Sarri cercava Lucas Torreira che poi finì all'Arsenal. Un giocatore di qualità che con Ancelotti, invece, sarebbe stato perfetto come erede di Jorginho. Oggi l'uruguagio, che all'Arsenal non ha trovato fortuna, è sul mercato, eppure, a quanto pare, il Napoli non è più interessato a lui. Nel suo ruolo ci sono già Demme e Lobotka. Piaceva anni fa, oggi non è più un obiettivo.