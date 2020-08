Il rinnovo più atteso non è stato ancora annunciato

Ufficiali i rinnovi di contratto di Di Lorenzo, Mario Rui ed Elmas: i tre calciatori del Napoli hanno firmato il prolungamento fino al 2025. Non rinnoverà Milik e forse neppure Maksimovic, entrambi in scadenza nel 2021. Manca ancora l'annuncio del rinnovo più importante, quello di Piotr Zielinski. Anche il polacco ha il contratto in scadenza tra un anno, è ancora valido quello di 5 anni firmato nel 2016 quando fu acquistato dall'Udinese, ma non c'è ancora la fumata bianca. Il Napoli l'attende perché non vuole perdere il suo centrocampista, perno della mediana di Gattuso.