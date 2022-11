Il ritorno al top di Zielinski: Mondiale e poi rinnovo

Non solo il capocannoniere Osimhen, l'inamovibile Lobotka, l'imperioso Anguissa o le rivelazioni Kvaratskhelia e Kim.

Non solo il capocannoniere Osimhen, l'inamovibile Lobotka, l'imperioso Anguissa o le rivelazioni Kvaratskhelia e Kim. Nel Napoli dei record s'è ripreso un ruolo di primo piano anche l'attesissimo Piotr Zielinski, autore finora di 6 gol e 7 assist ed un rendimento finalmente costante a buonissimi livelli. Dopo una stagione a dir poco deludente, sottolineata da Spalletti in estate e poi ammessa dallo stesso giocatore, il polacco è stato vicino all'addio con l'assalto del West Ham che però poi non s'è concretizzato un po' per le titubanze del giocatore e un po' per la partenza di Fabian che ha frenato il club partenopeo nel cambiare troppo in mediana. Per la gioia di tutti, si può dire oggi, con la migliore versione di Zielinski vista probabilmente finora in azzurro.

Protagonista anche in nazionale?

Sulla spinta delle prestazioni in azzurro ora vuole un ruolo di primo piano anche con la nazionale, che lo aspetta da anni come leader tecnico alle spalle di Lewandowski e dove finora ha avuto più delusioni che gioie, raccogliendo spesso critiche sulla poca personalità non mettendo fino in fondo tutti i suoi mezzi tecnici a disposizione della squadra. Sarà uno dei 5 giocatori del Napoli a prendere parte al mondiale e esordirà subito contro il Messico del compagno di squadra Lozano.

Al ritorno via al discorso rinnovo

Dopo l'annuncio del rinnovo di Anguissa, ed in attesa di quelli molto vicini di Lobotka e Rrahmani, toccherà al polacco che è in scadenza 2024. Se si dovesse raggiungere l'accordo, si tratterebbe di un rinnovo quasi a vita considerando i suoi 28 anni. Recentemente ha festeggiato sui social le 300 gare in azzurro, a breve entrerà nella top 10 azzurra scalzando Maggio e per fine stagione attaccherà le 317 presenze di Koulibaly. Col rinnovo però finirebbe per guardare ancora più su a Insigne e Hamsik.