Il Roma - ADL fa sul serio per Ibra: c'è la proposta di 18 mesi a Zlatan!

Di ritorno da Salisburgo con la gioia di una grande serata di Champions. Aurelio De Laurentiis forse si sarà un po’ rasserenato dopo la sfuriata contro “chi rema contro” di martedì pomeriggio. Ma il presidente ha da pensare anche al futuro: si aspetta una risposta da Mertens e Callejon sul loro rinnovo del contratto, e come lui stesso ha svelato, sta facendo più di un pensiero per il clamoroso colpo Ibrahimovic a gennaio.

In attesa di vedere il vero Lozano, De Laurentiis - a quanto pare - fa sul serio con Ibrahimovic. Il campione conosce bene Ancelotti, tra i due c’è stima e amicizia, e praticamente si è già offerto al Napoli. Anche De Laurentiis si è detto amico di Zlatan, e per di più il suo manager è Mino Raiola, che è in stretti rapporti col Napoli perché cura gli interessi di Insigne. Insomma, gli ingredienti per una ricetta esplosiva ci sono tutti: ma a quali condizioni? Fermo restando che è sorprendente che De Laurentiis possa investire su un 38enne, è probabile che l’idea del patron azzurro è di un ingaggio di sei mesi, con contratto sostanzioso. Non meno di 2 milioni di euro per sei mesi (da gennaio a giugno), ma anche qualcosa in più. Per ingolosire Ibrahimovic, probabile anche un’opzione per la stagione successiva, ma solo a determinate condizioni. "Dipende da lui", ha detto De Laurentiis martedì, facendo intendere che probabilmente la sua prima proposta a Ibrahimovic l’ha già fatta recapitare: oggi Zlatan guadagna 7.6 milioni di dollari negli Usa, che sono 6,5 milioni di euro circa. Cosa chiederà lo svedese? Probabilmente almeno 18 mesi di contratto, a cifre molto vicine a queste. A De Laurentiis il compito di convincerlo.