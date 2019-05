Il Roma - Ancelotti fa due richieste e vuole blindare cinque azzurri: le strategie sul mercato

L’eventuale arrivo di Jordan Veretout potrebbe in qualche modo soddisfare Ancelotti, che in primis non vuole perdere Allan, e che sa che al suo Napoli serve un centrocampista di qualità. La mossa di De Laurentiis, arrivare a Capri con il centrocampista della Fiorentina in tasca, servirà ad ammorbidire Ancelotti, che metterà comunque lui l’ultima parola su questo discorso. Sicuro, invece, l’arrivo di Giovanni Di Lorenzo, terzino dell’Empoli gradito all’allenatore, che sicuramente migliorerà il reparto, ma che da solo non rappresenta l’idea di rinforzo che ha Ancelotti. L’allenatore continua a chiedere Trippier del Tottenham e per l’attacco Lozano del Psv, con Rodrigo del Valencia come possibile alternativa. Sono due discorsi complessi e costosi, ma la volontà di De Laurentiis è di provare ad accontentare il suo allenatore. Ma occhio anche alle cessioni: Ancelotti vuole la conferma di Allan, Koulibaly, Mertens e Callejon. In più si è fatto garante per Insigne, che si impegna a voler tenere e valorizzare come capitano. Da questo punto di vista non dovrebbero esserci brutte sorprese, perché De Laurentiis vorrebbe tenere Allan, sperando che da Parigi non arrivino lusinghe vere e che il calciatore non chieda di andar via. Nel caso di partenza di Allan l’arrivo di Veretout sembra sicuro, ma ora potrebbe arrivare anche con la conferma del brasiliano. Si stanno arenando i discorsi con l’Atalanta per Ilicic e Castagne: con la conferma di Gasperini e la Champions da fare, i bergamaschi vorrebbero trattenere tutti. Il Napoli però non molla e lavorerà per provare a prenderli al massimo la prossima estate a zero.