Il Roma - Ancelotti vuole anche Lozano: può arrivare cedendo Insigne o Mertens

Nelle idee del presidente e di Ancelotti c’è la voglia di prendere Hirving Lozano, cedendo però Insigne o forse Mertens. Per il messicano, altro desiderio di Ancelotti, serviranno altri 50 milioni e uno stipendio da almeno 4,5 milioni. Solo la partenza di Insigne potrebbe aprire la strada a questo colpo: ci penserà Raiola. Ma non è detto che De Laurentiis possa trovare altre formule per regalare ai tifosi un’estate euforica. Lo riporta Il Roma.