Il Roma assicura: "Il mercato di Ancelotti non prevede solo un terzino e un attaccante"

Tempo di mercato e anche di tante chiacchiere. Ormai l’estate è arrivata, finalmente si va al mare ma il calcio resta sempre una priorità. Soprattutto dalle nostre parti. Impossibile togliere il pallone dalla testa dei napoletani. Il pensiero è fisso per la squadra del cuore. Il secondo posto conquistato da Ancelotti nella sua prima gestione partenopea non è assolutamente da buttare. La Roma e il Milan che erano date all’inizio davanti agli azzurri non sono riuscite ad andare in Champions. Non si può tornare indietro ma bisogna andare avanti. Ecco, quindi, che si deve migliorare. In che modo? Trovando i rinforzi giusti per poter fare meglio dell’anno calcistico appena concluso. Ancelotti non è venuto a pettinare le bambole ma se non viene messo in condizione di lavorare bene vedrà sempre gli altri esultare. La priorità resta nel reparto avanzato. Dove Milik ha segnato 17 gol senza rigori ma è venuto meno nelle sfide più importanti. Mertens non ha fatto male svegliandosi cammin facendo. Insigne è partito a razzo per poi spegnersi. Il polacco resta parte integrante del progetto ma con lui ci deve essere un puntero che sotto porta non perdona. È da provinciali pensare che se arriva un grande bomber, Milik viene offuscato. Bisogna giocarsela alla pari con tutti. E poi si può pure coesistere grazie ai cambi di moduli di Carletto Ancelotti. Tanti i grandi nomi accostati ai colori azzurri. Addirittura si è parlato di Lukaku che costa e guadagna una cifra blu. Nella Milano da bere c’è un certo Icardi che ha la valigia pronta. I meneghini dicono che non vuole andare via perché ha comprato un appartamento lussuoso. Che, però, nessuno gli toglierebbe se dovesse accettare di vivere a Napoli di fronte al mare. Sarebbe un gradito regalo per i tifosi partenopei visto che è un argentino doc. Che da queste parti non fa mai male. Anzi....