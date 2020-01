Il Roma - Cinque acquisti ma non solo: tre colpi sfumati per il Napoli

Il calciomercato del Napoli non è fatto solo di colpi andato a segno. Per il ds azzurro Cristiano Giuntoli arriva anche qualche colpo a vuoto. Niente da fare, ad esempio, per Ricardo Rodriguez del Milan. Il terzino rossonero piace a Gattuso, che lo ha allenato per una stagione e mezzo. Doveva andare al Fenerbahce, ma la trattativa è saltata. Il club azzurro si è fatto avanti per il prestito, ma il Milan dopo aver riflettuto ha detto di no. La società rossonera ha preferito cederlo al Psv Eindhoven, che garantisce un acquisto a titolo definitivo. Altri due no sono arrivati dal Verona, ma in questo caso si parla di due acquisti a titolo definitivo. Amrabat, nonostante l’accordo del Napoli col Verona, ha detto no all’azzurro. Voleva una clausola rescissoria bassa, che De Laurentiis non ha accettato. Dovrebbe accasarsi alla Fiorentina, che sta facendo di tutto per prenderlo. Altro no è arrivato dal giovane difensore del Verona Kumbulla: il ragazzo ha rifiutato l’offerta per giugno. Vuole aspettare l’estate, ma il sospetto è che dietro ci sia l’Inter. Lo riporta Il Roma.