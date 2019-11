Il Roma - Cinque senatori in bilico: in tre probabilmente chiederanno la cessione

Il Napoli vive un periodo travagliato e non è detto che questo non porti all'addio di tanti volti importanti nel corso dei prossimi mesi. Tra questi Callejon, Koulibaly e Allan, oltre a Mertens, come scrive Il Roma: "Quello di Mertens è il caso più eclatante, ma bisogna seguire con attenzione anche la situazione di Callejon, senza dimenticare che probabilmente Allan chiederà di andare via, così come - probabilmente - Koulibaly. E poi c’è Insigne, ormai in rotta con l’ambiente e che potrebbe decidere una volta per tutte di cambiare aria per ripartire altrove".