Il Roma - Dopo Lozano, Ancelotti aspetta James! Mendes volerà a Madrid per la fumata bianca

In quel di Dimaro, qualche settimana fa, Carlo Ancelotti presentò due sedie vuote. Sorridendo fece capire che erano riservate agli acquisti che stava aspettando. Uno è Hirving Lozano, l’altro è, o dovrebbe essere, James Rodriguez. Discorso a parte Mauro Icardi, che è un desiderio di De Laurentiis che di certo non dispiacerebbe all’allenatore. Ma il pallino del tecnico azzurro è il talento colombiano del Real Madrid. Ancelotti ha un accordo col giocatore e col suo procuratore per il trasferimento al Napoli, ma per la stretta di mano col Real Madrid tocca a De Laurentiis. La storia la conoscono tutti: il Napoli lo vuole in prestito, il Real vuole cederlo a titolo definitivo. Jorge Mendes ha promesso di mediare e di accontentare il presidente ed Ancelotti, quindi andando a convincere il Real Madrid a cedere James con un prestito con obbligo di riscatto, ma di fatto camuffato da un diritto. Tutto pur di non pagare adesso l’intero cartellino del calciatore, che il Real Madrid valuta 42 milioni. Ma anche in questo caso Mendes ha promesso uno sconto, vale a dire 35 milioni complessivi. Proprio per questa trattativa il super procuratore portoghese è atteso a Madrid in questi giorni. Si è parlato di ieri o di oggi, ma intanto sui social sono girate le foto di Mendes in vacanza a Mikonos, in Grecia. Testimonianze diffuse su Instagram da un suo amico, noto ristoratore. I soliti “provocatori” sui social hanno subito puntato il dito, parlando di “fake news” sull’arrivo di Mendes a Madrid. Ma l’agente di James non se ne starà di certo per l'intero periodo in vacanza a 11 giorni dalla fine del mercato. Si muove col suo aereo privato, e può spostarsi ovunque in qualsiasi momento. A Madrid può andarci oggi o in questi giorni, comunque in tempo per definire la situazione del suo assistito, che aspetta notizie e che per il prossimo turno di campionato potrebbe anche scendere in campo. Mendes si muove con aereo privati e di certo non ci metterà molto a spostarsi dalla Grecia, anche perché deve sistemare il problema di André Silva del Milan, che "alla Icardi" si è impuntato a non lasciare il Milan. Questo attaccante, tra l'altro, Mendes lo ha offerto anche al Napoli, che non ha ancora detto un "no" definitivo. Attese novità per questo fine settimana. Ancelotti, James e i tifosi azzurri aspettano fiduciosi.