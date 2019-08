Il Roma - Entro martedì sarà sciolto il nodo Icardi: i suoi amici fanno sognare Napoli

Mauro Icardi al Napoli, la strada è ancora in salita e difficilmente si metterà in discesa. La deadline è fissata a martedì, come scrive l'edizione odierna de Il Roma: "Intanto i tifosi si aspettano il grande colpo. Da domani comincia l'ultima settimana per poter fare acquisti. Entro martedì sarà sciolto il nodo Icardi. Da Ibiza gli amici dell'argentino e Wanda Nara fanno sapere che le possibilità che possa vestire la maglia azzurra non sono poche. Ormai all'Inter è fuori mentre nella Juve al momento non c'è posto. In questo Napoli potrebbe fare veramente il fenomeno. Rivalutandosi e aumentando le possibilità di vittoria del campionato. Pensaci Maurito".